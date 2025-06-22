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Develi’de Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA YAŞANDI

Kayseri’nin Develi ilçesinde bir motosiklet, otomobille çarpıştı ve motosikletin sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay Soysallı mahallesinde meydana geldi. Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı durum, hemen yetkililere bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araçlarla ilgili incelemeler yapıldıktan sonra, araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin gerekli soruşturma süreci başlatıldı. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

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