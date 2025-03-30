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Develi’de Sakal-ı Şerif Ziyareti Yoğun İlgi Gördü

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU

Kayseri’nin Develi ilçesinde Ramazan Bayramı’nda halk, camilere yoğun bir ilgi gösteriyor. Bayramın gelişi ile birlikte vatandaşlar, dün akşam son teravih namazını ve sabah da bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Herkes dualar ederken bayramın getirdiği heyecanı yaşıyor.

DUYGUSAL ANLAR SAKAL-I ŞERİF ÖNÜNDE

Develi Cami Kebir’de Sakal-ı Şerif ziyareti gerçekleştirildi. Camide bulunanlar, Sakal-ı Şerif’i görmek için adeta bir araya geldi ve bu anı yaşamaktan dolayı duygusal anlar yaşadı. Cemaat, bu kutsal ziyarete gösterdikleri ilgi ile bayram ruhunu daha da pekiştirmiş oldu.

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