Haberler

Develi’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kayseri’nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 38 kök kenevir bitkisi ve tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirildi. Operasyonda bir şahıs gözaltına alındı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Develi İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin satışını önlemek amacıyla harekete geçti.

ARAMA YAPILDI VE ELE GEÇİRME Sağlandı

Düzenlenen operasyon kapsamında, Ş.H. isimli şahıs yakalandı. Şahsın Develi ilçesi Gazi Mahallesi’ndeki ikametinde aramalar gerçekleştirildi. Bu aramalarda 10 gram kubar esrar, 38 kök kenevir bitkisi, 2 dedektör, 1 kürek ve tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje bulundu. Ş.H.’nin işlemleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Kaza; İki Yaralı Belirlendi

İnegöl'de bir otomobilin kontrolden çıkarak elektrik panosuna ve motosiklete çarpması sonucu sürücü ile bir yolcu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Haberler

Sultanbeyli’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Sultanbeyli'de bir dükkana silahlı saldırı gerçekleştirilirken, dükkandaki kişiler saldırıya karşılık verdi. Olayda yaralanan olmadı, polis saldırgana ulaşmak için araştırma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.