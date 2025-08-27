Develi’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kayseri’nin Develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 38 kök kenevir bitkisi ve tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirildi. Operasyonda bir şahıs gözaltına alındı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Develi İlçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin satışını önlemek amacıyla harekete geçti.

ARAMA YAPILDI VE ELE GEÇİRME Sağlandı

Düzenlenen operasyon kapsamında, Ş.H. isimli şahıs yakalandı. Şahsın Develi ilçesi Gazi Mahallesi’ndeki ikametinde aramalar gerçekleştirildi. Bu aramalarda 10 gram kubar esrar, 38 kök kenevir bitkisi, 2 dedektör, 1 kürek ve tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje bulundu. Ş.H.’nin işlemleri devam ediyor.