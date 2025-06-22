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Develi’deki Keşişin Havuzu, serinletiyor

KAYNAK VE DOĞAL GÜZELLİK

Kayseri’nin Develi ilçesinde yer alan ve halk arasında ‘Keşişin Havuzu’ veya ‘Keyşin Havuzu’ olarak bilinen doğal su kaynağı, yaz mevsimiyle birlikte serinlemek isteyenler için popüler bir destinasyon haline geldi. Özellikle hafta sonları yoğun kalabalıkların gözlemlendiği bu havuzda, vatandaşlar hem yüzmenin hem de kayalıklardan atlayarak serinlemenin tadını çıkarıyor.

TARİHİ VE KULLANIMI

Keyşin Havuzu, doğal yapısıyla dikkat çekerken, tarihçesi net olarak bilinmiyor. Ancak yerel halk, bu bölgenin isminin burada yaşadığı söylenen bir keşişten alındığını ifade ediyor. Kayalık bir alan üzerinde bulunan ve yer altı sularıyla beslenen havuz, birçok yıl boyunca bölge sakinleri tarafından kullanılıyor.

Yaz sıcaklarının artmasıyla, Develi ve çevresindeki mahallelerden birçok kişi bu doğal güzellikte serinlemek için akın ediyor. Özellikle kayadan yapılan atlamalar büyük ilgi görüyor. Bölge sakinleri ise herkesi bu serin ve tarihi doğa harikasını keşfetmeye davet ediyor.

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