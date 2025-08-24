Develi Denetimli Serbestlik Yüklüleri Okul Temizliği Yaptı

DEVELİ’DE OKUL TEMİZLİĞİ VE İYİLEŞTİRME PROJESİ

Develi Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 8 yükümlüsüyle birlikte ilçedeki 8 okulun boya, tadilat ve temizliğini gerçekleştirdi. Bu uygulama, yükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla sürdürdüğü meslek edindirme projelerinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Denetimli serbestlik kapsamında çalışan 8 kişi, yaz tatili döneminde 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi okulların yaz boyası, temizliği, ağaç dikimi ve bakımı gibi işlerde görev alarak okulları yeni dönem için hazırlıyor.

KANALİZASYON İŞLERİNİ TAMAMLADIK

Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürütülen projede, 10 okuldan 8’inin tadilat ve onarım işlemleri gerçekleştirildi. Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan, konu hakkında bilgi vererek, “Develi Cumhuriyet Başsavcılığımızın öncülüğünde yürütülen bu çalışmalarda okullarımızın eğitim öğretime hazırlanması adına önemli bir adım atıyoruz. Şu ana kadar 8’inci okuldayız ve okulların temizliğini üstleniyorlar. Bunun yanı sıra bazı okullarda boya badana ihtiyaçlarını karşıladılar, ufak tadilatları da tamamladılar. Ekipte görev alan 8 yükümlü, temizliğin yanı sıra okulların eğitim hazırlıklarına katkıda bulunuyor” dedi.

ÖZGÜVEN VE TOPLUMSAL UYUM

Bu çalışmaların yükümlülere sağladığı katkılara da değinen Arslan, “Sindelhöyük Yenice İlkokulu’nda, boya badana dışında tadilat işlemleri gerçekleştirdik. Ayrıca burada yeni bir tiyatro sahnesi de inşa ettik. Okullara büyük faydalar sağladık. Denetimli serbestlikteki çoğu insanı tanıyoruz; onlar da bir kader kurbanı. Gerçekleştirdikleri bu projeler, onlara özgüven katıyor ve toplumla kaynaşmalarını sağlıyor. En önemlisi bir şeyler başarmanın mutluluğunu yaşamaları. Bunu görüyoruz. Okul çocukları her gördüklerinde muhabbet ediyorlar. Hem öğretmenlerle hem de idarecilerle olan diyaloglarını güçlendirdiler. Bu projeler gerçekten çok faydalı bir çalışma oldu” ifadelerini kullandı.