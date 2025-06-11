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Develi Voleybol Turnuvası Sona Erdi

KURUM VE MAHALLELER ARASI VOLEYBOL TURNUVASI TAMAMLANDI

Develi Kaymakamlığı ile Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar ve Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası başarıyla sona erdi. Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen bu etkinliğe toplamda 17 takım katıldı. Turnuva süresince yaşanan büyük heyecan ve dostane rekabet, izleyenlere renkli anlar sundu.

DERECEYE GİRENLER BELİRLENDİ

Turnuva sonunda elde edilen sonuçlara göre, dereceye giren takımlar şu şekilde sıralandı: Birincilik ödülünü Develi Devlet Hastanesi kazanırken, ikincilik Karacaviran Mahallesi’nin, üçüncülük ise Yeni Mahalle’nin oldu. Ayrıca dördüncü sırada Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu yer aldı. Bu sonuçlar, turnuvanın rekabetçi ruhunu ve katılımcıların azmini gözler önüne serdi.

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