Develigücü, Ali Güzel’i Kadrosuna Kattı

DEVELİGÜCÜ FORVET HATTINI GÜÇLENDİRDİ

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develigücü, kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir hamlede bulundu. Kırmızı-siyahlılar, İnkılapspor’un forvet oyuncusu Ali Güzel ile anlaşma sağladı. Develigücü, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele ederken, forvet hattına kattığı yeni oyuncusu ile hedeflerini daha da yukarı taşıyor.

ALI GÜZEL DEVELİGÜCÜ İÇİN SAVAŞACAK

İnkılapspor’da forma giyen 32 yaşındaki Ali Güzel, şimdi Develigücü kadrosuna katıldı. Ligin ilk yarısını İstanbul ekibinde geçiren Ali Güzel, kalan 8 haftada Develigücü için mücadele edecek. 1993 doğumlu forvet, bu sezon geride kalan süre zarfında 20 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı sağladı.

İNKILAPSPOR’DAN VEDA PAYLAŞIMI

İnkılapspor, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Ali Güzel ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp, paylaşımında Ali Güzel’e yeni kulübünde başarılar diledi. Develigücü, bu tecrübeli oyuncuyla forvet hattında önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.