Develigücü, Ceyhan 1967 Spor’a Hazırlanıyor

DEVELİGÜCÜ’NDEN DEPLASMAN HAZIRLIĞI

Türkiye 3. Ligi’ne yükselmeyi hedefleyen Develigücü, bu hafta Ceyhan 1967 Spor ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanıyor. Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Develigücü, Ceyhan 1967 Spor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına hızla başladı. 26. hafta mücadelesinde galip gelmeyi amaçlayan Develigücü, antrenör Turgut Altınkapı yönetiminde antrenmanlarına devam ediyor.

CİDDİ HEDEF: İLK 3

49 puanla ligde 4. sırada yer alan Kırmızı Siyahlılar, gruptaki ilk 3 takım arasında olma hedefini sürdürüyor. Ceyhan 1967 Spor ile Develigücü arasındaki karşılaşma, 6 Nisan Pazar günü 15:00’te başlayacak. Bu müsabka, Develigücü için kritik bir öneme sahip.