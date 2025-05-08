Develigücü FK Antrenörü Turgut Altıntapı Veda Etti

ANTRAINERİN VEDASI VE BAŞARILARI

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Develigücü FK’nın teknik sorumlusu Turgut Altıntapı, sezonun sona ermesinin ardından ekibe veda etti. Genç teknik adam, “Kısıtlı imkanlarla son gücümüze kadar iyi mücadele ettik” açıklamasıyla sezon boyunca yaşanan zorluklara dikkat çekti. Develigücü, 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamladı.

BAŞARILI PERFORMANS VE TAKIM HİKAYESİ

Turgut Altıntapı, Develigücü FK’nın başına geçtiği 8. haftadan itibaren 21 maça çıktığını ve bu süreçte 16 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ettiğini belirtti. Ligin son maçında Play-Off şansını kaybettiklerini ifade eden Altıntapı, takımın başarısını vurguladı ve tek bir başkanın çabasıyla 1 kaleci antrenörü, 1 teknik direktör ve 1 sportif direktör ile önemli sonuçlar aldıklarını belirtti. Ancak, gereken desteğin sağlanmadığına dikkat çekti. “BAL 4. Grup gönüllerin şampiyonu biziz” dedi.

OYUNCULARA TEŞEKKÜR VE GELECEK DİLEKLERİ

Altıntapı, açıklamasında takım oyuncularına yönelik, “Benim şampiyonum sizlersiniz aslanlar” ifadelerini kullandı. Takım arkadaşlarıyla birlikte olmanın mutluluğunu ve gururunu duyduğunu belirtti. “Umarım gereken değeri ilerleyen yıllarda fazlasıyla görürsünüz. Hakkım varsa hepinize helali hoş olsun. Nasip değilmiş diyerek hayatımıza devam edelim, hoşça kalın” şeklindeki cümleleriyle veda etti.