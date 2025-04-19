Develigücü Hazırlıkları Tamamladı, Galip Gelmek İstiyor

DEVELİGÜCÜ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Develigücü, deplasmanda oynayacağı Gaziantepgücü karşılaşması için hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Kırmızı siyahlı takım, bu maçta 3 puan amacıyla sahada yer almayı hedefliyor. Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Develigücü, 20 Nisan Pazar günü Gaziantepgücü ile oynayacak.

ANRENÖR ALTINKAPI’DAN AÇIKLAMALAR

Maç için hazırlıklarını tamamlayan kırmızılı siyahlar, rakipleriyle dostane bir mücadele gerçekleştirmek istiyor. Develigücü Antrenörü Turgut Altınkapı, “Galibiyet için hazırlıklarımızı yaptık. Son 3 maçımızı kazanıp Play Off grubuna yükselmek istiyoruz. Elbette Gaziantepgücü ile centilmence, dostluk içerisinde, bizlere yaraşır şekilde bir mücadele ortaya koyacağız. Hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Umarız güzel bir futbol ortaya koyar ve galip geliriz” ifadelerini kullandı.