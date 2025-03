Develigücü, İnce Gençlikspor’u 3-1 Yendi

DEVELİGÜCÜ MAÇI KAZANDI

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Develigücü, kendi sahasında oynadığı İnce Gençlikspor karşılaşmasını 3-1’lik skorla galip tamamladı. Maç, Develi İlçe Stadı’nda gerçekleştirildi.

MAÇIN DETAYLARI VE OYUNCULAR

Karşılaşmanın hakemliğini Onur Güneş, Buğra Can Semercioğlu ve Caner Kurt üstlendi. Develigücü’nün kadrosu ise Mustafa Aslan, Enes Koçoğlu, İbrahim Şahinkaya (Dk. 77 Yakup Can Yazgan), Onur Erdem Alpaslan, Buğra Aslan (Dk. 86 Altay Özkan), Bahadır Can, Resul Ekrem Turhan (Dk. 82 Osman Cebeci), Zekeriya Kartal, Mehmet Turan Karamahmut (Dk. 86 Mehmet Seçme) ve Ali Güzel (Dk. 90 Samet Balçık) şeklinde oluştu. Hatay İnce Gençlikspor’un oyuncuları ise Ümit Kurt, Yunus Çetin, Mehmet Karakeçili, Harun Biçer (Dk. 6 Batuhan Öztürk), Selahattin Öztürk, Eyüp Ataş (Dk. 46 Mehmet Fatih Dündar), Seyfettin Sonkaya, İlker Doğru, Semih Urfalıoğlu (Dk. 64 Halil Gözel), Raşit Gür ve Özgür Dükme’den oluştu.

GOLLERİN DAKİKALARI VE İNCE GENÇLİKSPOR

Maçta Develigücü’nün gollerini atan oyuncular, 44. dakikada (penaltı) ve 85. dakikada Mehmet Turan Karamahmut ile 45+2. dakikada Tolga Yıldız olurken, İnce Gençlikspor’un tek golü 55. dakikada Mehmet Fatih Dündar’dan geldi. Bu galibiyetle Develigücü, ligdeki yolculuğuna tüm hızıyla devam ediyor.