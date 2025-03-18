Develigücü’nün Reyhanlıspor Karşısında Muhteşem Geri Dönüşü

DEVELİGÜCÜ GALİBİYETİ YAKALADI

Develigücü, Hatay’da düzenlenen Reyhanlıspor karşılaşmasını kazanarak önemli bir başarı elde etti. Kırmızı siyahlılar, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı bu maçta, ikinci yarıda bulduğu 3 golle galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Develigücü, ligin 23. hafta maçında deplasmanda Reyhanlıspor ile karşılaştı.

MAÇIN KÖPRÜSÜ İKİNCİ YARI OLDU

Hatay’daki mücadelede Develigücü, Hasan Göksu, Enes Koçoğlu, İbrahim Şahinkaya, Onur Erdem, Buğra Aslan, Tolga Yıldız, Yakup Can Yazgan, Resul Ekrem Turhan, Mert Filiz, Mehmet Turan ve Ali Güzel onbiri ile sahada yer aldı. Ev sahibi ekip Reyhanlıspor, ilk yarının 8. ve 33. dakikalarında Mustafa Aslan’ın attığı gollerle öne geçti. Ancak ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Develigücü, 78. dakikada Mehmet Seçme ile ilk golünü buldu.

MÜTHİŞ GERI DÖNÜŞ

Dakikalar ilerledikçe Develigücü, 90+12. dakikada Tolga Yıldız’ın attığı golle eşitliği sağladı. Mücadelenin 90+15. dakikasında, Mehmet Turan topu ağlara göndererek takımı için muhteşem bir geri dönüş gerçekleştirdi. Develigücü, bu kritik 90 dakikayı 3-2 galibiyetle noktalayarak play-off iddiasını sürdürdü.