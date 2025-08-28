Devler Ligi Kuraları 28 Ağustos’ta

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde süreç tüm hızıyla devam ediyor. 27 Ağustos’ta gerçekleşecek play-off maçlarının ardından, Devler Ligi yeni sezon formatında start alacak. Futbol tutkunları, kura çekim tarihine odaklanmış durumda ve “Şampiyonlar Ligi grup kuraları ne zaman yapılacak, hangi kanalda yayınlanacak?” gibi soruların yanıtını arıyor. Kuralar ile ilgili detaylar haberin ilerleyen bölümlerinde yer alacak.

KURALAR 28 AĞUSTOS’TA GERÇEKLEŞECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının kuraları, 28 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Bu önemli an, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı. Play-off turlarının tamamlanmasının ardından takımlar, grup aşamasında mücadele edecekleri rakiplerini bu kura çekiminde öğrenecek. Kura çekimi, UEFA’nın resmi kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve milyonlarca futbolsever bu anı ekran başında takip edecek.

KURA ÇEKİMİ MONAKO’DA YAPILACAK

Grup aşaması kuraları, 28 Ağustos Perşembe günü Türkiye Saati ile 19.00’da gerçekleşecek. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda mücadele edecek takımlar, bu kura töreni ile karşılaşacakları rakipleri öğrenmiş olacak. Monako’daki Grimaldi Forum, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimine ev sahipliği yapacak. Türkiye’den TRT 1 kanalı aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek bu etkinlik, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

KİMLER MÜCADELE EDECEK?

Kura çekimi esnasında, Avrupa’nın önde gelen kulüpleri hangi gruplarda mücadele edeceğini öğrenecek. Böylece sezonun kaderini belirleyecek kritik eşleşmeler ortaya çıkacak. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco, PSV, Ajax, Sporting, Union Saint-Gilloise, Slavia Prag ve Olympiacos gibi dev takımlar kura çekiminde yer alacak.