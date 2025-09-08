Devlet Bahçeli Açıklama Yaptı: Esrar Perdesi Aydınlatılacak

BAHÇELİ’DEN AÇIKLAMA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’de meydana gelen ve iki polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Saldırganın bağlantılarının açığa çıkarılacağına inandığını ifade eden Bahçeli, “Bu menfur ve menhus olayın esrar perdesi kuşkusuz aralanacaktır.” dedi. Saldırının ardından mevcut barış ve kardeşlik ortamını zehirlemek isteyenlere dikkat çeken Bahçeli, “Yeşeren ümitlerimizi, yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır.” şeklinde konuştu.

SALDIRGAN HAKKINDA İFADELER

Saldırganın 16 yaşında olduğunu belirten Bahçeli, “Katilin polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye’miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca İç barış ve huzuru bozmak için hazır bekleyen grupları dağıtmanın milli bir görev olduğunun altını çizen Bahçeli, “Bu görev kutsaldır ve Türkiye Cumhuriyeti devleti hamd olsun muktedirdir.” dedi.

OLAYIN DETAYLARI

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne bu sabah saatlerinde yapılan silahlı saldırı sonucunda iki polis şehit oldu. Kar maskeli saldırganın açtığı ateş sonucunda, iki polisle birlikte toplamda üç kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak beş kişi gözaltına alındı. Saldırganın sosyal medyada radikal bir örgüte yönelik paylaşımlar yaptığı iddia edildi.