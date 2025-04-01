Devlet Bahçeli: CHP Kaos Peşinde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve destekçilerinin sokak çağrılarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu tür çağrılarının Türkiye’yi tehlikeli bir sürece yönlendirmek amacı taşıdığını belirtti. Ayrıca bu çağrıları, “Kamu düzenini bozmaya yönelik” ifadeleriyle değerlendirdi.

CHP’NİN SOKAK ÇAĞRILARI, TEHLİKELİ BİR SÜRECE İŞARET EDİYOR

Bahçeli’nin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: “Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin başlattığı, bazı televizyon kanallarının kadrolu yorumcuları tarafından da desteklenen sokak çağrıları, Türkiye’nin çok tehlikeli bir sürece sokulmaya çalışıldığına işaret etmektedir. Bu çağrı, toplumsal huzuru tehdit eden sonuçlar doğurabilecek niteliktedir ve bu yönüyle kamu düzenini bozmaya dönüktür.” Bahçeli, bu çağrıların “demokrasi ve özgürlüklerin kullanılması adına” yapıldığının ileri sürülmesine rağmen, aslında “demokrasi dışı arayışların tezahürü” olduğunu vurguladı.

SAMİMİYETİN ÖNEMİ

Bahçeli, Mevlana’nın “Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol” sözüyle samimiyetin önemine atıfta bulunarak, “Samimiyet yalnızca bireysel bir erdem değil, toplumsal düzen ve ahlaki değerlerin de temeli” olduğunu ifade etti. Samimiyetin toplumda güven duygusunu pekiştirdiğini ve siyasetin en temel meselelerinden biri olduğunu söyleyerek, bazı evrensel değerlerin ve toplumsal birliği temsil eden ahlaki ilkelerin gerçek anlamlarının dışında kullanılmasının samimiyet sorununu derinleştirdiğini belirtti.

CHP’NİN MEVCUT TUTUMU

Bahçeli, muhalefetin bilimsellikten ve gerçeklikten uzak, popülist söylemlere dayanan politikalarının siyaset kurumunun güvenilirliğini sorgulanır hale getirdiğini ifade etti. CHP’nin bugünkü siyaseti açısından, “ahlaki ilkelerden ve samimiyetten uzak” olduğunu ve “yalan ve iftiraya dayalı” bir yaklaşım benimsediğini vurguladı.

MEDYANIN SORUMLULUĞU

Bahçeli, medya yorumcularının toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme görevlerini yerine getirirken büyük bir sorumluluk içinde hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Söz ve yorum özgürlüğünün demokratik bir hak olduğunu ancak bu özgürlüğün halkı isyana teşvik edecek şekilde kullanılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

SOKAK ÇAĞRILARIYLA BEKLENEN OLUMSUZ SONUÇLAR

Siyasi partilerin ve televizyonların toplumu sokağa çağırmasının toplumsal düzeni tehdit eden sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Bahçeli, tarihte bu tür eylemlerin genellikle provokasyonlar veya kontrolsüz grupların müdahalesi sonucu çatışmalara dönüştüğünü hatırlattı. “Şiddeti, kaosu ya da demokrasinin dışına çıkmayı teşvik etmek bir özgürlük alanı olamaz” dedi.

DEMOKRATİK ÇÖZÜMLERİN ÖNEMİ

Bahçeli, hukukun üstünlüğü ile sorunların çözüm yolunun sokaklar değil, diyalog ve hukuki mekanizmalar olmasının gerektiğini ifade etti. Toplumda farklı görüşlerin bir arada uyum içinde yaşayabilmesi için demokrasinin temel değerlerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. “Sokakları işaret etmek gazi meclisimize saygısızlıktır” diyerek, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan Meclis’in önemine vurgu yaptı.

SEÇİMİN VE MİLLİ İRADENİN CİDDİYETİ

Bahçeli, milli iradeye saygı göstermenin demokrasi ve hukuk devletinin olmazsa olmazı olduğunu vurguladı. Eleştirinin demokratik bir hak olduğunu ama bu hakkın milli iradeyi ve seçilmişlerin meşruiyetini hedef alan, şiddet içeren yöntemlere dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

CHP’NİN SİYASETİ VE KAOS İDDİALARI

CHP’nin takip ettiği siyasetin, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla çatışan bir noktaya geldiğini söyleyen Bahçeli, bu durumun milli birlik ve beraberliğe zarar verebileceğini belirtti. Demokrasiye ve insan haklarına saygıyı temel ilke kabul eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, milli birliği sağlamak için uygun bir hukuki zemin oluşturduğunu ifade etti.

Bahçeli, Türkiye’nin darbe ve kaos ile anılan parlamenter sistemden kurtulmuş olduğunu belirterek, bu sistemin sağladığı kazanımları vurguladı. “Sokak çağrısı yapanların eylemlerinin geçmişin tecrübeleri göz önüne alındığında, toplumu daha büyük kaoslara sürükleyeceği açıktır” diyerek, sokakların çözüm olmadığını belirtti.