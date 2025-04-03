Devlet Bahçeli’den CHP’nin Boykot Çağrısına Tepki

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’NDEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. CHP’nin boykot çağrısına sert bir şekilde yanıt veren Bahçeli, “Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde devletine, hukukuna, milli kurumlarına, milli ekonomisine ve meşru hükümetine demokrasi dışı vasıtalarla cephe açan, devamlı şiddet saçan bir muhalefet anlayışına tesadüf edilmemiştir” sözlerini kullandı.

ŞANSLARI AÇIKLAYAN LİDERLİK VASIFLARI

Bahçeli, açıklamasında tarihi omuzlamak yerine devletin ve milletin istikbal haklarını savunan liderlerin tarih boyunca önemli bir yer sahip olduğunu vurguladı. Bahçeli, “Bilinen ve kolay yollardan geçmektense cesurca yeni yollar açıp risk ve tehlikeleri göğüsleyenler, bununla da kalmayıp canıyürekten, cansiperane ve civanmert mücadeleleriyle öne geçenler her zaman takdir, tebcil ve tebrike layıktır” ifadeleriyle bu liderlerin övgüye değer olduğunu belirtti. Ayrıca, Alparslan Türkeş’in Türk siyaset ve devlet hayatındaki önemini de şöyle dile getirdi: “Ebediyete irtihalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen ona duyduğumuz hürmet ve muhabbet hiç azalmamış, hiç zayıflamamıştır.”

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE HİZMET ANLAYIŞI

Türkeş’in mirasının Türk milletinin, Türkiye’nin ve Türk dünyasının özlemlerini barındırdığına işaret eden Bahçeli, bu mücadelenin Türk-İslam ülküsünden kaynaklandığını ifade etti. “Türkeş Bey, karmaşa içindeki sadeliği gören, karanlıkta saklı duran ışığı gösteren, durgun yüzeyin dip akıntısını fark eden bir liderdi” diyerek onun liderlik özelliklerini vurguladı. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin hükümet anlayışının, önce ülke ve millet, sonra parti ve birey ilkesi üzerine temellendiğini belirtti.

Bahçeli, muhalefet anlayışını eleştirirken, Türkiye’ye yönelik yapılan demokratik dışı saldırıların milli güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurguladı. “Sorumsuz ve soysuz bir siyasi çarpıklığın kendi ülkesine ıslah ve terbiyeden muaf bir ihtiras tufanı ile, aynı zamanda kaotik bir zihniyetle saldırması olağandışı bir vakıadır” diyen Bahçeli, Türk milletinin bu tuzaklara düşmeyeceğini ve gereken bedeli ödeyeceğini ifade etti.

DEMOKRASİYE VE MÜCADELEYE VURGU

Bahçeli, Türkiye karşıtlarının gerçekleştirdiği eylemleri kararlılıkla reddettiklerinin altını çizerken, gelecekte de bu mücadeleye devam edeceklerini belirtti. “Güya demokrasiyi diline dolayıp düşman taktikleriyle ve organize halde Türkiye’yi zor duruma düşürmenin çabasında olan siyasi hizip ve yolsuzluk şebekesi çok derin hayal kırıklığına uğrayacaktır” diyerek bu tür eylemlerin başarılı olamayacağını söyledi. Türkeş’in siyasi çizgisinin MHP ile aynı olduğunu vurgulayan Bahçeli, vefatının 28. yıl dönümünde gerçekleşecek Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın yeni hizmet binasının açılışını işaret ederek, Türkeş’e olan bağlılıklarını yineledi.

Bahçeli, Alparslan Türkeş ve ülkücü şehitleri rahmetle andığını belirterek, “Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.