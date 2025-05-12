Devlet Bahçeli’den Kabine’ye Ay Yıldızlı Çiçek

PKK KONGRESİ VE FESHİ HAKKINDA AÇIKLAMA

PKK, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği kongresinde kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapılan kongrenin kararları bugün kamuoyuna açıklandı. Sürecin en kritik aktörü Devlet Bahçeli, bu gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yaptı. Bahçeli, “Nihayet tomurcuklar çiçek açtı.” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’DEN KABİNE’YE YEŞİL LİDERE JEST

MHP Lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye gündemi ile toplanan Kabine’ye ay yıldızlı çiçek gönderdi. Bahçeli’nin gönderdiği kırmızı beyaz güller, toplantı öncesinde salonda hazır bulundu. Çiçeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen yanına bırakıldığı gözlemlendi.

KABİNE TOPLANTISINDAKİ GÜNDEM MADDELERİ

Kabine toplantısında ele alınacak pek çok önemli konu var. Özellikle ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmalarında gelinen son durum dikkat çekecek. PKK tarafından yapılan açıklama da toplantıda değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, açıklama sonrasında oluşturulacak yol haritası üzerine de görüşmelere yer verilecek. Ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine yönelik atılacak adımlar da masaya yatırılacak.