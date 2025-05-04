Devlet Bahçeli’den Şiddet Açıklaması: Düşündürücü Ve Ürpertici

BAHÇELİ’DEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ebediyete intikal eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Merhum Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda ve vefa törenine katılan bir siyasi kurumun yöneticisine geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Bahçeli, “Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu üstüne basa basa ifade ediyorum” diyor.

PROVOKASYON ÜRPERTİCİDİR

Bahçeli, sözlerine devam ederek, “Böylesine bir günde, herkesin gözü önünde, insani, vicdani ve İslami hassasiyetlerin her insanımızı ortak paydada buluşturduğu bir zamanda meydana gelen bahse konu provokasyon her anlamda düşündürücü ve ürperticidir” şeklinde ifade ediyor. Ayrıca, menfur ve melun saldırının tüm boyutlarıyla araştırılması gerektiğini vurguluyor.

ŞİDDET EYLEMİNİN NEDENİ ARAŞTIRILMALI

Bahçeli, “Mezkur şiddet eyleminin bireysel bir saplantının mı eseri yoksa daha önceden planlanmış, zamana yayılmış iç ve dış bağlantılı bir siyasi tertip mi olduğu açıklığa kavuşmalıdır” diyerek, emniyet ve yargı teşkilatının eşzamanlı çalışarak bu durumu araştırma kabiliyetine sahip olduğunun altını çiziyor.

TARİHİ BİR YANLIŞ

Bahçeli, Türkiye’yi şiddet sarmalına çekmek, tahrik ve tahrip ortamını alevlendirmek için yapılan faaliyetlerin tarihi bir yanlış olduğunu ve bu yanlışın içinde olanların aklını başına alması gerektiğini belirtiyor. Son olarak, merhum Sırrı Süreyya Önder için bir kez daha Allah’tan rahmet dileyerek konuşmasını sonlandırıyor.