Devlet Bahçeli’den Sözcü TV Davetine Olumlu Yanıt

Gazeteci ÖZLEM GÜRSES’TEN DAVET

Gazeteci Özlem Gürses, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi televizyon programına davet ettiğini ve Bahçeli’nin bu davete “Neden olmasın” cevabını verdiğini açıkladı. Gürses, davetinde medya alanında yaşanan normalleşme ihtiyacını vurguladığını belirterek Bahçeli’nin daveti değerlendireceğini söyledi.

ÖZEL GÖRÜŞME DETAYLARI

Gürses, dün akşam Ana Haber bülteninde Özgür Cebe’nin sorularına yanıt vererek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi SÖZCÜ TV’ye davet ettiğini ifade etti. Bahçeli’nin olumlu yanıt verdiğini belirten Gürses, “Kendisini SÖZCÜ Televizyonu’na davet ettim. Dedim ki ‘Biz bütün siyasi parti başkanlarını burada ağırlıyoruz. Gelirseniz çok iyi olur. Türkiye’nin medyada bir normalleşmeye ihtiyacı var. Belki bu bir başlangıç olur’ dedim. ‘Tabi neden olmasın’ dedi” şeklinde konuştu. Ayrıca yazılı olarak röportaj talep ettiğini de sözlerine ekledi.

BİRAZ DAHA DERİNLEŞTİRDİ

Gürses, konuşmasında sürece dair birkaç ismi gündeme getirdi. Bu isimlerden biri olan Ahmet Türk’ün, ziyaretinde Mardin’deki durumu gündeme getirdiğini aktaran Gürses, Türk’ün, kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtı şöyle aktardı: “Devlet Bey, ‘Siz diziyi izliyor musunuz?’ diye sordu. Ahmet Bey de ‘İzlemiyorum’ dedi. ‘Ben Uzak Şehir izliyorum, çok da beğeniyorum ama bilin Mardin’de çekilen bu dizide ne yok?’ sorusunu iletti. ‘Ne yok?’ dedikleri zaman, ‘Belediye başkanı yok’ cevabını verdi. Bu durum, kayyum uygulamalarını eleştiren bir mesaj niteliğinde.” Gürses, Ahmet Özer ile gerçekleştirdiği bir görüşmeden de bahsederek, “CHP’nin Esenyurt seçilmiş belediye başkanı için kendisinin akademik çalışmalarının büyük katkı sağladığını” dile getirdi. Ayrıca, hukuki süreçleri dikkatle izlediklerini de sözlerine ekledi. İlgili konuşmaların insani boyuta odaklandığını ifade etti.