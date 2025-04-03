Devlet Bahçeli’den Türkeş’e Anma Mesajı

DEVLET BAHÇELİ’DEN ANMA MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in 28’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı. Mesajında, tarih boyunca ilerlemek yerine, tarihi omuzlayarak milletin ve devletin geleceğini korumanın önemine vurgu yapıyor. “Tarihin omuzlarına basarak ilerlemek yerine tarihi omuzlayıp devletin ve milletin istikbal haklarını hasbi ve hadim bir ruhla savunan liderler sınırlanmış devir ve dönemlere sığmayan ve sıkışmayan özelliktedir,” sözleriyle cesur liderlerin gerekliliğine dikkat çekiyor.

LİYAKAT VE LİDERLİK VASIFLARI

Bahçeli mesajında, “Bilinen ve kolay yollardan geçmektense cesurca yeni yollar açıp risk ve tehlikeleri göğüsleyenler, bununla da kalmayıp canıyürekten, cansiperane ve civanmert mücadeleleriyle öne geçenler her zaman takdir, tebcil ve tebrike layıktır,” diyerek Merhum Alparslan Türkeş’in Türk siyasetindeki yerini vurguluyor. Ebediyete intikalinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen, ona olan saygı ve sevginin azalmadığını belirtiyor.

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE MÜCADELE AZMİ

Türkeş’in mirasının, Ülkücü gönülleri aydınlatarak Türk milletini kutlu hedeflere ulaştırma azmini güçlendirdiğine değinen Bahçeli, “Türkeş Bey’in yaktığı meşale günbegün daha da güçlenerek hem Ülkücü gönülleri aydınlatmakta hem de milletimizi heyecanlandırıp kutlu hedeflere ulaşma azmini kamçılamaktadır,” diyerek onun dava ve gönül insanı kimliğini öne çıkarıyor.

DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI

Bahçeli, Türk-İslam ülküsü üzerine inşa edilen Türk milliyetçiliği davasının önemine değinerek, “Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği davası bir yanda Türkiye’nin umut halesi, diğer yanda da gönül ve kültür coğrafyalarımız ile mazlum toplumların uyanış hareketidir,” ifadesini kullanıyor. Türk milletinin birlik ve bekası konusundaki kararlılığını yineleyerek, siyasi muhalefet anlayışının kazandığı meşru bir zeminin olmadığını ortaya koyuyor.

BIRLIK VE KARARLILIK VURGUSU

Esnaf ve sosyal hayat üzerindeki operasyonları eleştirerek, “Boykot maskesiyle operasyona kalkışmanın tarif ve tercümesi ifade ve düşünce hürriyetiyle, demokratik hak ve kazanımlarla bağdaşmayacağı gibi vatan ve millet sevgisiyle de izah ve ifade edilemeyecektir,” diyor. Bahçeli, Türk milletinin bu tür provokasyonlara karşı duracağından emin olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE ALPARSLAN TÜRKEŞ SİYASET AKADEMİSİ

Bahçeli, 4 Nisan 2025 Cuma günü, “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı”nın yeni hizmet binasının açılışının yapılacağının bilgisini veriyor. Bu açılışın, gerçek bağlılığın ve vefanın bir nişanesi olduğunu ifade ediyor. Bahçeli, Alparslan Türkeş’i anarak, “Mekanlarının cennet, ruhlarının da şad olmasını niyaz ediyorum,” diyerek mesajını sonlandırıyor.