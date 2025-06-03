Devlet Bahçeli ile Özgür Özel’in Diyaloğu

TBMM’DE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

TBMM’deki başkanlık seçimlerinde ilginç bir olay yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı seçiminde oy kullanmak üzere Meclis’e geldi. Meclise girişinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaşma anı dikkatleri üzerine topladı.

BAHÇELİ’DEN ÖZEL’E DESTEK

Özel ve Bahçeli arasındaki etkileşim gözlerden kaçmadı. Bahçeli, Özel’e, “Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum” dedi. Bahçeli’nin bu sözleri üzerine Özel, “Sağ olun” şeklinde yanıt verdi.