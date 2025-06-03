Gündem

Devlet Bahçeli ile Özgür Özel’in Diyaloğu

devlet-bahceli-ile-ozgur-ozel-in-diyalogu

TBMM’DE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

TBMM’deki başkanlık seçimlerinde ilginç bir olay yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı seçiminde oy kullanmak üzere Meclis’e geldi. Meclise girişinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaşma anı dikkatleri üzerine topladı.

BAHÇELİ’DEN ÖZEL’E DESTEK

Özel ve Bahçeli arasındaki etkileşim gözlerden kaçmadı. Bahçeli, Özel’e, “Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum” dedi. Bahçeli’nin bu sözleri üzerine Özel, “Sağ olun” şeklinde yanıt verdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Numan Kurtulmuş Yeniden Meclis Başkanı Seçildi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen başkanlık seçiminde Numan Kurtulmuş, tekrar Meclis Başkanı olarak göreve getirildi. Seçim büyük bir heyecanla gerçekleşti.
Spor

İnter, Simone Inzaghi ile yollarını ayırdı

İtalya'nın Serie A liginde yer alan Inter, teknik direktör Simone Inzaghi ile sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.