Devlet Bahçeli: İran’a Saldırı, İsrail’in Yüzünü Deşifre Etti

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırılara karşı sert bir tepki gösterdi. Bahçeli, İsrail’in bu saldırılarının İran’ın kanlı yüzünü bir kez daha açığa çıkardığını ifade etti. Yazılı bir açıklama yapan MHP lideri, “İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır.” diyerek, bu durumun Türkiye için olumsuz sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti. Bahçeli ayrıca, “Birbirine eklemlenerek genişleyip güçlenen kriz ve kaos sarmalında perdelemiş nihai hedef Türkiye’dir.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR

Türkiye’nin çevresinin ateşle kuşatıldığını belirten Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin, İsrail’in kesinlikle güç kullanarak durdurulması gerektiğini düşündüğünü vurguladı. Yazılı açıklamasında, “Bölgesel ve küresel istikrarsızlık dalgasının tehlike sınırlarını aşarak iyice sertleştiği, bunun da ötesinde insanlığın merhamet ve medeniyet değer birikimini vahim düzeyde tehdit ettiği görülmektedir.” dedi. Bahçeli, barış, huzur ve diyalog beklentilerinin sürekli olarak hayal olduğunu belirterek, bu süreçte her gün yeni felaket senaryolarının ortaya çıktığını kaydetti.

SALDIRILARIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Uluslararası hukuk ve kuruluşların devre dışı kalmasını eleştiren Bahçeli, masum halkların katliama maruz kaldığını, özellikle Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditlerin büyüdüğünü ifade etti. “Sözde İran’ın nükleer programını vurmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Yükselen Aslan’ adlı kombine terör saldırısı İsrail’in vandal yüzünü tekrar ortaya çıkardı.” diyen Bahçeli, bu saldırının yalnızca Türkiye ve bölge için değil, dünya için de büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

İSRAİL’İN SORUMLULUĞU VE TÜRKİYE’YE KARŞI HEDİYE

İsrail’in sürekli olarak bölgeye saldırılar düzenleyerek tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyleyen Bahçeli, “İsrail’in durdurulması hem milli güvenliğimiz hem de bölge barış ve istikrarı adına tarihi bir sorumluluktur.” dedi. Ayrıca, içindeki İsrail lobisine rağmen Türkiye’nin milli birlik ve dayanışma bilincinin güçlenmesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, “İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır.” diyerek tehditlerin sürekli var olduğunu dile getirdi.

KÜRESEL ADALLET VE İNSANLIK ONURU

Açıklamalarında, ABD’nin içindeki siyasi basıncın ve ayrılık taleplerinin, hiçbir devlette güvenliğin sağlanamayacağını gösterdiğini söyleyen Bahçeli, diplomasi ve diyalog arayışlarının etkisinin azaldığını ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, “Zira başka bir seçenek kalmamıştır.” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.