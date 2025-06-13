Devlet Bahçeli: İran’a Saldırı, İsrail’in Yüzünü Deşifre Etti

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı sert bir tepki gösterdi. Bahçeli, bu saldırıların “İsrail’in kanlı yüzünü bir kez daha deşifre ettiğini” ifade etti. MHP lideri, yazılı bir açıklama yaparak “İran’a yapılan operasyon bir yönüyle Türkiye’ye verilmiş sinsi mesajdır.” dedi. Ayrıca Bahçeli, “Birbirine eklemlenerek genişleyip güçlenen kriz ve kaos sarmalında perdelemiş nihai hedef Türkiye’dir.” şeklinde görüş bildirdi. Türkiye’nin etrafının ateşle sarıldığını vurgulayan Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi, İsrail’in kesinkes güç kullanılarak önünün kesilmesi düşüncesindedir.” ifadesini kullandı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL İSTİKRARSIZLIK

Devlet Bahçeli açıklamasında, bölgesel ve küresel istikrarsızlık dalgasının tehlike sınırlarını aştığını belirtti. Bu durumun insanlığın merhamet ve medeniyet değerlerini tehdit ettiğini dile getiren Bahçeli, “Maalesef barış, huzur ve diyalog beklentileri sürekli boşa düşürülmektedir.” dedi. Bahçeli, felaket senaryolarının her geçen gün bir yenisinin eklendiğini de ekledi. Uluslararası hukuk çerçevesinin devre dışı kaldığı ve uluslararası kuruluşların ahlaken tasfiye edildiği uyarısını yapan Bahçeli, “Masum ve mazlum toplumlar katliam markajında, hatta soykırım mahzenindedir.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Bahçeli, İsrail’in yaptıklarıyla ilgili olarak, “özellikle ülkemizin etrafı ateşle çevrilmektedir.” diye belirtti. Sözde İran’ın nükleer programını vurma amacını güden “Yükselen Aslan” isimli terör saldırısının, İsrail’in “vandal ve kanlı yüzünü tekrar deşifre ettiğini” ifade etti. Bahçeli, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda üst düzey askeri liderlerin katledildiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, Gazze’deki insanlık ve savaş suçlarını işleyen İsrail’in barbarlıkla dolu olan eylemleri, dünyanın tamamı için ağır sancılar doğurduğunu söyledi.

GELECEKTEKİ TEHDİTLER

Bahçeli, İsrail’in saldırılarının durdurulması gerektiğine vurgu yaptı. “Askeri, ekonomik ve stratejik önleyici tedbirler alınmazsa dünya her ihtimale açık hale gelecektir.” şeklinde bir uyarıda bulundu. Ayrıca, bu tür olayların devam etmesi halinde korkunç sonuçların kaçınılmaz olduğunu da belirtti. Gelişmelerin merkezinde Türkiye’nin olduğunu dile getiren Bahçeli, “İsrail’in terörist yönetimi ülkemizin görüş menzilini kapatmak, terörsüz Türkiye hedefini baltalamak için her fırsattan istifade etmektedir.” dedi. Türk milletinin, Siyonizm ve emperyalizme karşı birleşik bir tutum sergileyeceğini söyledi.

İSRAİL’İN LOBİSİ VE TÜRKİYE YÜZYILI

Bahçeli, Türkiye Yüzyılı hedeflerine karşı dolaylı bir tepki verildiğini de belirtti. “İçimizdeki İsrail lobisine rağmen milli birlik ve dayanışma şuurumuz düşmana korku, dosta da güven verecektir.” diyerek toplumda birlik olmanın önemine dikkat çekti. İsrail’in durdurulmasının hem milli güvenlik hem de bölge barışı için tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Eğer bu sorumluluk ihmal edilirse, öngörülemez sorunların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. ABD’nin konumunun da doğru bir şekilde belirlenmesi gerektiğini belirten Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi, İsrail’in kesinkes güç kullanılarak önünün kesilmesi düşüncesindedir.” ifadelerini tekrar etti.