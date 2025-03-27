Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

GENEL BAŞKANIN SAĞLIK DURUMU VE AMELİYAT

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 6 Şubat’ta yapılan resmi açıklamada, 77 yaşındaki Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin kalp kapakçığı ameliyatı olduğu ve bu operasyon sonucunda kalp kapağının değiştirildiği belirtildi. Ameliyat sonrası istirahat sürecine girmesiyle Bahçeli’nin uzun bir süre kamuoyunun önüne çıkmaması, bazı spekülasyonların ortaya çıkmasına sebep oldu. Sosyal medya platformlarında Bahçeli’nin entübe edildiği ve bitkisel hayata girdiği yönünde iddialar da yayıldı.

DEZENFORMASYONA KARŞI RESMİ AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddialar üzerine yaptığı açıklamada, Bahçeli’nin entübe edildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Diğer yandan, 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı olan Bahçeli, dinlenme sürecini sürdürürken, gazeteciler Didem Arslan Yılmaz ve Nazlı Çelik ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAHÇELİ’DEN “GAYET İYİYİM” MESAJI

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi paylaşarak, MHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladığını ve kamuoyunda dolaşan iddiaların tamamen asılsız olduğunu aktardı. Yılmaz, “Bugün yayına dakikalar kala, çok önemli bir telefon geldi. MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdürü Murat Çeliker kendi cep telefonundan, beni aradı. Daha önce yaptığım görüşme talebim üzerine, Sayın Bahçeli’nin benimle görüşmek istediğini söyledi. Sayın Bahçeli, Kadir gecemi tebrik etti. Ben de aynı dileklerimi ve saygılarımı ilettim. Kısa bir sohbet etme fırsatım oldu. Birçok dedikodular dolaşıyor ortalıkta iyi misiniz? dedim. Gayet iyi olduğunu söyledi. Bu vesile ile Kadir gecenizi tebrik ederim,” şeklinde konuştu.