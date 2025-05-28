Devlet Bahçeli, Numan Kurtulmuş’la buluştu

ANKARA’DA GÖRÜŞME TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Ankara’da yoğun görüşme trafiği bugün de devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Bu görüşme, Bahçeli’nin Meclis’teki makamında gerçekleşiyor.

BAHCELİ VE KURTULMUŞ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Bahçeli ile Kurtulmuş’un görüşmesi 12.55 sıralarında başladı. İki lider, görüşmeden önce gazetecilere poz vererek basın mensuplarına görüntü sundu. Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik Meclis’te bir komisyon kurulmasını öneriyor. MHP lideri ayrıca, dün DEM Parti heyetini de kabul etti.