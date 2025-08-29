Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile Tokalaştı

TOPLANTI İÇİN GAZZE GÜNDEMİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazze ile ilgili konuları ele almak amacıyla bugün önemli bir toplantı gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgede meydana gelen insani kriz sonucunda Meclis’i olağanüstü toplantıya davet etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Gazze’deki uyguladığı soykırım, açlık ve sürgün politikalarına dair Meclis’i bilgilendirdi.

MECLİS’TE BAHÇELİ VE ÖZEL

Toplantıya katılmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özgür Özel, Genel Kurul salonuna Bahçeli’den sonra geldi. Ahmet Davutoğlu’nun da yer aldığı toplantıya ilk olarak Devlet Bahçeli iştirak etti.

TOKALAŞMA ANLARI

Devlet Bahçeli ile Özgür Özel, Meclis’e toplantı için geldiklerinde birbirleriyle tokalaştı. Özel, Bahçeli’nin yanına yaklaşıp onunla tokalaştıktan sonra MHP Grubu’nda bulunan tüm milletvekilleriyle de selamlaştı.