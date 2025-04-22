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Devlet Bahçeli: PKK, Feshi Tamamlamalı

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BAHÇELİ’DEN DEMOKRATİK SİYASET VURGUSU

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır.” şeklinde açıkladı. MHP lideri, “Bu iş daha fazla uzamamalıdır.” diyerek sürecin hızlandırılmasını amaçladığını belirtti.

PKK’YA ÇAĞRI

Bahçeli, “Bu aşamada PKK’nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir.” ifadeleriyle sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğine dair net bir görüş ortaya koydu.

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