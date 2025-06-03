Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye kazanım olacak

KURBAN BAYRAMI VE MİLLİ BİRLİK MESAJI

Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı vesilesiyle milli birlik ve beraberliğin önemini hatırlatarak, terörsüz bir Türkiye hayalinin ortak bir hedef olduğunu vurguluyor. Mesajında şu ifadelere yer veriyor: “Kurban ibadeti, Cenab-ı Allah’ın rızasını, ihsanını ve lütfunu kazanmanın manevi fırsat ve imkânlarından birisi olarak dini ve milli hayatımızda mühim bir mevkii bulunmaktadır.” Bahçeli, bu ibadetin Hakk’a yaklaşma, halka fedakârlık yapma ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olma biçiminde derin bir anlam taşıdığını belirtiyor. “Eğer bayramlar hakiki anlam ve ruhuna müzahir kutlanırsa darlığın ve dargınlığın tesir alanı zayıflayıp yerini gönüllerin daimi kavuşmasına bırakacaktır.” diyerek barış ve kardeşlik çağrısında bulunuyor.

MİLLİ DEĞERLERİN DOĞRULUĞU

Bahçeli, Türk milletinin iyiliksever, barışsever ve vatansever özellikleriyle beşeriyetin takdirini kazandığını ifade ediyor. Bu durumun, hain kıskaçların ve düşmanlık besleyen kıskançlıkların hedefi olmasına sebep olduğuna dikkat çekiyor. “Milli birlik ve beraberlik hisarımızı sağlam tuttukça, iç huzur ve kardeşlik ortamını elbirliğiyle savundukça kuşkusuz her neviden şer ve şirret operasyonların hücum ve hüküm etkisinden bahsetmek imkansızlaşacaktır.” diyen Bahçeli, terörsüz bir Türkiye’nin önemli bir kazanım olacağını belirtiyor. Bayramların, barışma ve bağışlama dönemleri olarak anlam kazandığını vurguluyor.

BİRLEŞİK MİLLİ HAYAT

Bahçeli, “Bayram; kardeşliğin, dostluğun ve yakınlığın hiç değişmeyen adresidir.” diyerek bayramın birleştirici gücünü öne çıkarıyor. Ayrıma karşı en güçlü cevabın bayramın manevi anlamında saklı olduğu görüşünü savunuyor. Türk milletinin köklerine ve kimliğine sıkı sıkı bağlı olduğunu belirtiyor. “Kanlı ve kanunsuz silah ve hedeflerin aradan çekilip çıkarılmasıyla yeni yüzyılın muhteşem gücü Türkiye ve Türk milleti olacaktır.” diyerek Türkiye’nin uluslararası konumuna vurgu yapıyor. Bayram döneminde “kucaklaşma ve kaynaşmanın taçlanması” gerektiğini ifade ediyor.

GELECEK VE SORUMLULUK

Bahçeli, Türk milletinin sorunlarından arınmış bir şekilde büyüdüğünü ve Türk-İslam coğrafyasında birlikteliğin sağlanması için herkesin sorumluluk taşıdığını belirtiyor. “Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil başkent Ankara’dan, Cumhuriyet’in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin edilecektir.” ifadesiyle güçlü bir siyasi iradenin önemine dikkat çekiyor. Bayramda yardımlaşmanın artmasının, milli ve manevi bir görev olduğunu ifade ederek, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. “Riya, inkâr ve hıyanetten yüzleri görülmeyen bedbahtlara geleceğimizi kurban vermeyeceğiz.” vurgusu, ortak değerlere sahip çıkma gerekliliğini ön plana çıkarıyor.

KURBAN BAYRAMI’NA DİLEKLER

Bahçeli, “Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, hepsine Cenab-ı Allah’tan sağlık, saadet ve selamet dolu yıllar diliyorum.” diyerek son sözlerini tamamlıyor. İstikrarsızlıklarla boğuşan Müslüman âlemine huzur ve güvenlik temennisinde bulunarak, bayram günlerinin bir araya gelme ve dayanışma duygusunu pekiştirmesi gerektiğinin altını çiziyor. “Kurban bayramımız mübarek olsun.” sözüyle mesajını noktalıyor.