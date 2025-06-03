Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye, kazanım olacak

Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı’nda Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi

Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı’nın anlamını ve milli birlik ile beraberliğin önemini vurguladı. Bahçeli, Türkiye’nin terörsüz bir ideale ulaşmasının ortak bir hedef olduğunu ifade etti. Mesajında “Kurban ibadeti, Cenab-ı Allah’ın rızasını, ihsanını ve lütfunu kazanmanın manevi fırsat ve imkânlarından birisi olarak dini ve milli hayatımızda mühim bir mevkii bulunmaktadır” dedi. Ayrıca bu ibadetin derin anlamını Hakk’a yakınlık, halka fedakârlık ve garip gurebaya ferahlık olarak tanımladı.

Bayramların Anlamı ve Önemi

Bahçeli, bayramların gerçek ruhuna uygun kutlanması durumunda dargınlıkların zayıflayacağını belirtti. “İnancımızın ve insani değer yargılarımızın özünde sabır, sadakat, samimiyet ve sağduyu müessir ağırlıktadır” ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin yeni bir yüzyılda ilerlediğini ve bu ilerlemenin istikrara bağlı olduğunu vurguladı. Terörsüz bir Türkiye’nin, milletin ortak çabasının bir sonucu olacağını kaydetti.

Türk Milletinin Değerleri ve Birlik Mesajı

Bağışlama ve barışmanın, bayramların önemine işaret eden Bahçeli, “Terörsüz Türkiye Türk milletinin ebedi bayramı olacak, istikbale ve istikbalin umut dolu nesline muazzam bir emanet tevdi edilecektir” dedi. Milli birlik ve beraberlik vurgusu ile “Türk milleti iyiliksever, barışsever, haksever, hayırsever, konuksever özellikleriyle beşeriyet aleminde açık veya gizli hayranlık uyandırmaktadır” şeklinde konuştu.

Birlik ve Dayanışmanın Gücü

Bahçeli, “Karanlık niyet ve hain emellere Türkiye Yüzyılında yer yoktur” diyerek milli kaderin başkent Ankara’dan yönetileceğini dile getirdi. Ülkenin altın fırsatlarını kaçırmamak için herkesin tarihi sorumluluklar üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Açık ve şeffaf bir yaklaşımın gerekliliğini söyleyen Bahçeli, bayram ruhunun kökleşmesi ve Türkiye’nin bayram yerine dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Kardeşlik ve Vatandaşlık Vurgusu

Bahçeli, Türk milletinin büyük bir aile olduğunu ifade ederek, bu ailenin her bireyinin birbirine saygı duyması gerektiğini belirtti. “Bayramda Allah rızası için kurbanlarımızı keseceğiz; ama vatanımızı ikiye kesmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz” diyerek vatan ve millet sevgisinin altını çizdi. Ayrıca, yardımlaşma ve dayanışmanın bayram günlerinde artması gerektiğini vurguladı.

Son Düşünceler ve Kutlama Mesajı

Bahçeli, milli ve ahlaki değerlerle dayanışma içerisinde olunması gerektiğini ifade ederek, “Bin yıllık kardeşlik hukukuna kurulan komploların etkisiz kalabilmesi için başka seçeneğimiz yok” dedi. Tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, sağlık ve saadet dolu yıllar temennisinde bulundu. Ayrıca, Türk-İslam coğrafyasında yaşayan kardeşlerine de bayram mesajlarını iletti. Bayram tatilinde trafik kurallarına uyulmasının önemine de dikkat çekti.