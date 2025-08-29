Devlet Bahçeli Ve Özgür Özel Tokalaştı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GAZZE GÜNDEMİ İLE TOPLANIYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazze ile ilgili önemli bir toplantı düzenliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan insani kriz dolayısıyla Meclis’i olağanüstü toplanmaya çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım, açlık ve sürgün politikası hakkında Meclis’i bilgilendiriyor.

Toplantıya katılmak için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Meclis’e geldi. Özgür Özel, Genel Kurul salonuna Bahçeli’den hemen sonra girerken, toplantıya ilk olarak Devlet Bahçeli katıldı.

Devlet Bahçeli ve Özgür Özel, toplantıya katılmak üzere Meclis’e gelirken tokalaştı. Özgür Özel, Bahçeli’nin yanına gelerek tokalaşmasının ardından MHP Grubu’ndaki tüm milletvekilleri ile de el sıkıştı.