Devlet Bahçeli Ve Özgür Özel Tokalaştı

TBBM’DE GAZZE GÜNDEMİYLE TOPLANTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazze konusunu görüşmek amacıyla bugün bir toplantı düzenliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve bölgede yaşanan insani kriz dolayısıyla Meclis’i olağanüstü bir toplantıya çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım, açlık ve sürgün politikaları hakkında Meclis’i bilgilendiriyor.

BİRLİKTE TOPLANTIYA KATILDILAR

Toplantıya katılmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Meclis’e geldi. Özgür Özel, Meclis Genel Kurul salonuna Bahçeli’den önce girdi. Ayrıca, Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı toplantıya Devlet Bahçeli ilk olarak katıldı.

TOKALAŞMA ANLARI

Toplantıya katılmak amacıyla gelen Devlet Bahçeli ve Özgür Özel, karşılaştıklarında tokalaşma gerçekleştirdi. Bahçeli’nin yanına gelen Özel, ardından MHP Grubu’nda yer alan tüm milletvekilleriyle de tokalaşarak sıcak bir selamlaşma yaptı.