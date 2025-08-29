Devlet Bahçeli Ve Özgür Özel, Tokalaştılar

MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazze konusunu gündemine almak amacıyla bugün olağanüstü bir toplantı düzenledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani krizin derinleşmesi üzerine Meclis’i olağanüstü toplanmaya davet etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıda yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de uyguladığı “soykırım, açlık ve sürgün politikası” hakkında Meclis’i bilgilendirdi.

BAHÇELİ VE ÖZEL MECLİS’TE BULUŞTU

Toplantıya katılmak için Meclis’e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantı öncesinde bir araya geldi. Özgür Özel, Genel Kurul salonuna Bahçeli’den hemen sonra girdi. Toplantıda, Ahmet Davutoğlu’nun da yer aldığı belirtildi ve ilk olarak Meclis’e Devlet Bahçeli ulaştı.

TOKALAŞMA ANLARI

Toplantıya katılmak amacıyla Meclis’e gelen Devlet Bahçeli ve Özgür Özel, birbirleriyle tokalaştı. Bahçeli’nin yanına yaklaşan Özel, ardından MHP Grubu’nda bulunan tüm milletvekilleriyle de tokalaşarak selamlaştı.