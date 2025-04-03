Devlet Bahçeli Yeniden Mesaiye Başlıyor

BAHCELİ’YE GELİŞMELER

Mart ayında kalp kapakçığı değişimi gerçekleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesaisine ne zaman başlayacağı hakkında bilgiler gündeme geldi. Bir süredir istirahat eden Bahçeli’den nihayet haber geldi. MHP Ankara İl Başkanlığı, bu gün saat 13.00’te Alparslan Türkeş’in anıt mezarında bir anma programı düzenleyecek. Bahçeli’nin bu anma etkinliğine katılacağı ve ardından genel merkezde çalışmalarına başlayacağı duyuruldu.

SAĞLIK DURUMU VE ETKİNLİKLER

Kalp rahatsızlığından dolayı operasyon geçiren Bahçeli, bir süredir evinde dinleniyor. En son 28 Ocak’ta partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmalarla gündeme gelen Bahçeli, son 9 haftadır grup toplantılarına katılamadı. Bununla birlikte, önceden yapılan açıklamalara göre Bahçeli, nisan ayında ‘Siyaset ve Liderlik Okulu’ organizasyonuna katılmak için planlar yapıyor. Ancak, gelecek hafta yapılacak grup toplantısında Bahçeli’nin yer alıp almayacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

AMELİYAT SONRASI SÜREÇ

MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, mart ayında, 10 yıl önce değiştirilen kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları nedeniyle ameliyat geçirerek tedavi edilmiştir. Bahçeli’nin hastaneden sonra evine çekildiği bilgisi paylaşıldı. MHP, daha önce yaptığı açıklamada Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.