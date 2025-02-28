Devlet Çağrısına Uymayan PKK’yı Uyarır

TARİHİ BİR SÜREÇTE SON AŞAMA

Türkiye’de tarihi günler yaşanıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütünün silah bırakma ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlatılan süreçte önemli bir aşamaya gelindi. DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından terörist başı Abdullah Öcalan’ın mesajını kamuoyuyla paylaştı.

ÖCALAN’IN MESAJININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk’te yaptığı açıklamalarda, Öcalan’ın PKK’ya yönelik silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısını değerlendirdi. Bakan Tunç, DEM Parti heyetinin İmralı’ya yaptığı üç ziyaretten bahsederek, “Üçüncü görüşmenin sonunda, terör örgütü elebaşının terör örgütüne yönelik açıklamasını kamuoyuyla paylaştılar. Hem Türkçe hem de Kürtçe olarak paylaştılar” ifadesini kullandı.

DEVLETİN TAVRI AÇIK

Bakan Tunç, çağrının muhatabının tamamen terör örgütü olduğunu vurguladı. “Bu çağrı nasıl karşılık bulur, muhatabının bunu nasıl değerlendireceği elbette ki önümüzdeki süreçte gözlemlenecek. Terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devleti ve şiddeti kabul etmez; bunu başından beri söylüyoruz.” diyen Tunç, “Eğer terör örgütü kendini feshederse, o zaman problem yok. Ancak bu çağrıyı dikkate almadıklarını söyleyip eylemlerine devam ederlerse, o zaman devlet gereğini yapar.” şeklinde konuştu.

Pazarlık Yokken

Bakan Tunç son olarak, “Özellikle şunu ifade edelim, şehit ailelerimizi incitecek, onları üzecek, milletimizi rahatsız edecek hiçbir adım atılmaz. Burada muhatap terör örgütü elebaşıdır, muhatap devlet değildir; terör örgütüdür. Burada herhangi bir pazarlık söz konusu olamaz.” dedi.