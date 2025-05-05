Devlet Çiftçiye Ekim Şartı Getiriyor

DEVLET TARIMSAL ÜRETİM İLE İLGİLİ ÇİFTÇİLERİ ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

Devlet, çiftçilere “ekin” çağrısında bulunurken, devlet su işleri ekili alanları düzlüyor. Çiftçiler, “45 gün süre istemiştik. Ancak kabul görmedi. Devlet bir yandan boş tarım alanlarına ekim yapın diyor, diğer taraftan DSİ iş makineleri ile ekili alanları dümdüz ediyor” diyerek tepkilerini dile getiriyor.

ÇİFTÇİLERİN SÜRE TALEBİ YERİNE GETİRİLMEDİ

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, Kestel ilçesi Gölbaşı havzasında yasa dışı tarımsal üretim yapan çiftçilere verdiği süreyi 5 Mayıs itibarıyla tamamladı. Çiftçiler, belirtilen süre içerisinde arazilerini tahliye etmemesi üzerine DSİ ekipleri, iş makineleriyle alana geldi. Güvenlik önlemleri altında ekili araziler iş makineleriyle düzleştirildi. Son bir haftada, uyarı üzerine lahanasını toplayan bir çiftçinin arazisi, göl seviyesinin yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı.

ÜRETİCİLER MAAŞARF VE MALİYETLERDEN ŞİKAYETÇİ

Üreticiler, yüksek masraf yaptıklarını, tohum, gübre, ekim ve dikim maliyetlerini karşılayamadan ürünlerinden olduklarını belirterek, 45 gün süre talep ettiklerini ancak bu talebin kabul edilmediğini söylediler. Göl havzasında tarım yapan Hasan Esen, iki yıl ekilmeyen arazilerin el konulup kiralanmasına yönelik bir yönetmelik bulunduğuna dikkat çekerek, “Boş araziyi ektikleri için bize yapılanı anlamıyoruz. Çelişkili kararlar yüzünden mağdur olduk” dedi.

HUKUKA UYGUN PROSEDÜRLERİ VURGULUYORLAR

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü ise, Gölbaşı Baraj Gölü havzasında yasa dışı tarımsal üretim yapanların sürekli süre talep ettiğini, fakat hasadı yapılan ürünlerin hemen ardından yeni ekimler yapıldığına dikkat çekti. Müdürlüğün yaptığı açıklamada, “Tüm işlemler hukuka bağlı kalınarak ve kamu menfaati gözetilerek yürütülüyor. Ekime izin verilmeyecek” denildi.