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Devlet Çoksesli Koroları Konseri Gerçekleşti

DEVLET ÇOKSESİ ÇOCUK VE GENÇLİK KOROSU SEZON FİNALİ YAPTI

Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ile Devlet Çoksesli Gençlik Korosu, sezon finali konserinde sanatseverlerle buluşuyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleştirdiği etkinlikte, toplamda 130 çocuk ve 90 genç korist sahne alıyor.

KONSER “DÜNYA BİZİMDİR” TEMASIYLA DÜZENLENDİ

” Dünya Bizimdir” temasıyla yapılan konserin şefliğini Mine Özalp ile Cem Parıldar üstleniyor. Etkinliğin sonunda, her iki koro “Dünya Bizimdir” adlı eseri birlikte sunuyor. Konseri, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı da izliyor.

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