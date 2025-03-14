Devlet Desteğiyle Elazığ’da Modern Tesis Kurdu

MODERN TESİS KURULUMU

Samsun’dan Elazığ’a gelen Nurdane Turan, eşinin işini devlet desteğiyle modern bir tesise dönüştürüyor. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Turizm ve Otel İşletmeciliği eğitimi alan Turan, burada tanıştığı Şükrü Turan ile hayatını birleştiriyor. Üç çocuk annesi Turan, bir süre eşiyle birlikte işletmelerinde yöresel ürünlerin satışını yapıyor. Bu ürünlerin imalatını gerçekleştirmek için ise arayışa giriyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) destek almak isteyen Turan, modern bir imalat tesisi kurmak üzere proje hazırlıyor.

HİBE DESTEĞİ VE YATIRIM

TKDK tarafından onaylanan proje sayesinde Nurdane Turan, yüzde 65 hibe desteği alıyor ve 2017 yılında Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 bin 500 metrekarelik alanda 1 milyon 300 bin liralık yatırımla üretim tesisini kuruyor. Türkiye genelinden sipariş alan Turan, aynı zamanda 72 kişiye de istihdam sağlıyor. 46 yaşındaki Turan, evlendikten sonra eşiyle birlikte uzun bir süre yöresel ürünlerin satışını yaptıklarını dile getiriyor. Kayınpederinin 1969 yılında açtığı “Şekerci Ahmet Efendi” isimli iş yerinin, Elazığ’ın en eski şekerci dükkanı olduğunu belirtiyor.

ÜRETİM ve PAZARLAMA FAALİYETLERİ

Turan, Elazığ’ın tüm yöresel ürünlerini imal ettiklerini ve tam kapasite çalıştıklarında günlük 2 tona kadar ürün üretebildiklerini belirtiyor. Tesislerinde orcik, ballı lokma, pestil, pestil sarması ve badem şekeri gibi çeşitli ürünler hazırlıyor. Ürünlerin dayanıklılık süresini uzatmak için vakumlama sistemleri kullandıklarını ifade eden Turan, işletmeyi her geçen gün geliştirerek 1969’dan bugüne gelen mirası modern bir tesise dönüştürdüklerini aktarıyor.

DEVLET DESTEĞİ VE İSTİHDAM FIRSATLARI

Bölgenin yöresel ürünlerini severek imal ettiklerini söyleyen Turan, devletin sağladığı imkanlardan faydalandıklarını açıklıyor. “İşletmemiz bünyesinde 72 kişiye iş imkanı sağladık. Devletin verdiği destekten bizlerin yanı sıra çevremizdeki insanlar da yararlanıyor.” diyen Turan, bu işletmeyle birlikte doğudan tüm illere ve yurt dışına yöresel ürünlerini pazarladıklarını aktarıyor.