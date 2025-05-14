Devlet Destekli Evlilik Töreni Gerçekleşti

NİKAH TÖRENİNE KATILDI

Çankırı’da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, devlet desteği ile evlenen Kadriye ve Göktuğ Akçakaya çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Tören, Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda gerçekleştirildi ve çiftin mutluluğuna katılan Yenigün, önemli mesajlar paylaştı.

AİLE BİRLİĞİNE DESTEK VERİYORUZ

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, aile birliğinin kurulması ve devam ettirilmesi için her türlü desteği sağlamak üzere çalışıyoruz. Böyle özel bir ana şahitlik ettiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar” dedi. Yenigün, evlilik cüzdanını Kadriye’ye vererek, kadının aile içerisindeki önemine vurgu yaptı. “Kadınlar mutluysa aile daha mutlu olur. Hep birlikte güçlü ve sağlıklı aileler oluşturmayı temenni ediyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

VALİ VE DAVETLİLER DE ORADAYDI

Nikah törenine Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve birçok davetli katıldı. Bu etkinlik, devletin genç çiftlere sağladığı destek ve aile birlikteliğinin önemi üzerine dikkat çekti.