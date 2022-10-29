Devlet erkanı Anıtkabir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir’e geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir’i ziyaret ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata’nın huzurunda.
Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, kuvvet komutanları katılıyor.