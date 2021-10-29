Devlet erkanı Anıtkabir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir’e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan ve beraberindeki heyet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile kuvvet komutanları Anıtkabir’i ziyaret etti.