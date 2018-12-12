Son yıllarda anne adaylarının gözdesi haline gelen “suda doğum”, Esenler Kadın Doğum ve çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yapılabiliyor.

Lüks şartlarda gerçekleştirilen suda doğum, anne adaylarının endişesini azaltıyor. Sezaryen doğumun alternatifi olarak görülen suda doğum hem anne adayı için hem de bebek için daha sağlıklı.

Uzm. Dr. Saide Ertürk ve Kadın Hastalıklar ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Selin Çetinkal, suda doğum ile ilgili yaptığı açıklamalarda Esenler Kadın Doğum ve çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin Türkiye çapında ilk 5’e girdiğini anlattı.

Geçtiğimiz temmuz ayında başlanan uygulamada şimdiye kadar 4 suda doğum gerçekleştirildiğini belirten Başhekim Ertürk, “Suda doğum ile anne adaylarının korktuğu ve çare olarak gördüğü sezaryene yönelmesini engellemek istiyoruz” dedi.

AMAÇ SEZARYENLE DOĞUM ORANININ AZALTILMASI

Suda doğum gerçekleştiren annelerin tecrübelerinin diğer anne adaylarına da örnek olduğunu ifade eden Ertürk şu bilgileri verdi: “Sezaryen doğumun azaltılması için bakanlığımızın başlattığı çalışmalar kapsamında yol haritamızı oluşturduk. Yürüttüğümüz bu çalışmalar çerçevesinde Bebek Dostu Hastane, Yeni Doğan Yoğun Bakım ve Anne Dostu Hastane unvanlarını alarak bu alanda ülkemizdeki 5 hastaneden biri olma başarısını gösterdik”

ÇİÇEĞİ BURNUNDA ANNELER HİZMETTEN MEMNUN

Doğum zamanı geldiğinde anne adayının ihtiyacı olan güven ve huzuru hissettiği evinin rahatlığını sunmak için odaların tek kişilik olduğunu ve her an gerekli müdahalenin yapılabileceği teknik donanımın bu odalarda bulunduğunu hatırlatan Başhekim Ertürk, tecrübeli hekim ve ebe kadrosuyla hizmet verdiklerinin de altını çizdi.

SUDA DOĞUM ANNELERE RAHAT BİR NEFES ALDIRIYOR

Hastanede başlattıkları suda doğum ile ilgili ilk önce anne adaylarının çekinceyle yaklaştığını ifade eden Başhekim Ertürk, “Ancak doğum sırasında ağrının daha az hissedilmesini sağlayan suda doğumu gerçekleştirerek bebeklerini dünyaya getiren annelerin anlattıkları bu çekinceyi ortadan kaldırıyor” dedi.

ANNE ADAYLARI, DOĞUM ÖNCESİ MUTLAKA BİLGİLENDİRİLİYOR

Kadın Hastalıklar ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Selin Çetinkal’da anne adaylarını gebelik takibi sırasında doğumla ilgili korkularını gidermek amacıyla onları ruhsal ve fiziksel olarak doğuma hazırladıklarını söyledi. Çetinkal, bu amaçla hastanede gebe sınıfı oluşturulduğunu da hatırlattı. Çetinkal ayrıca doğum sonrasında da annelerin takibinin yapıldığı, lohusa ve bebek bakımı konusunda hastanede oluşturulan ekip tarafından kendilerine bilgi verildiğini ifade etti.