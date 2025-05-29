Devlet İşçilerine 2025’te İkramiye Ödenecek

DEVLET İŞÇİLERİNE İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ AÇIKLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, devlet ve bağlı müesseselerde istihdam edilen işçilere 2025 yılında yapılacak ilave tediyenin ödemeleri belirlenmiş durumda. Bunun kapsamında, ilave tediyenin ilk yarısı 2 Haziran’da, ikinci yarısı ise 17 Aralık’ta verilecek. Bu karar, 6772 sayılı Kanun çerçevesindeki kurumlarda çalışan işçiler için geçerli olacak.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısının ödeme tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran 2025 tarihinde, ikinci yarısı ise 17 Aralık 2025 tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun.” ifadelerine yer verildi.