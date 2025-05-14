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Devlet Korumasındaki Çocuklar Finali İzledi

DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUKLAR MAÇI İZLEDİ

Devlet korumasındaki 170 çocuk, Trabzonspor ile Galatasaray arasında gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası final maçını stadyumdan takip etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan protokol çerçevesinde Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş’taki devlet korumasındaki çocuklar, final karşılaşmasını izleme fırsatı buldu.

PROTOKOL İLE DESTEKLENİYORLAR

Yapılan protokol, spor etkinliklerine erişimi kolaylaştırarak çocukların topluma entegrasyonunu sağlamayı hedefliyor. Bu tür organizasyonlar, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunarken, sporun yaygınlaştırılması açısından da önem taşıyor. Çocuklar, büyük bir heyecan ile maçı izlerken, futbolun coşkusunu en ön planda deneyimleme fırsatı elde etti.

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