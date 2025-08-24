Devlet Korumasındaki Kız Çocuklarına Sanat Desteği

SANATLA KIZ ÇOCUKLARINA DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Evleri Sitesinde gerçekleştirilen projeyle, devlet korumasında olan kız çocuklarının sanatın derinliklerini öğrenmeleri ve sosyal, ruhsal gelişimlere katkı sağlanması hedefleniyor. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Organik Sabunlara Keçe İşleme Terapisi” projesi ile 10-18 yaş arasındaki kız çocukları haftanın dört günü düzenlenen atölyelere katılıyor. Bu atölyelerde kız çocukları, sabunlara keçeyle iğneleme yoluyla resim yaparak hem el becerilerini geliştiriyor hem de duygu ifade etme fırsatı buluyor. Sanatsal terapi uygulamaları, çocuklara disiplinli çalışma alışkanlığı ve grup içi işbirliği becerileri kazandırıyor.

DUYGULARI SANATLA İFADE

İğneleme yöntemiyle gerçekleştiren işlemler sırasında çocuklar, dikkatlerini bir noktada toplama ve yoğunlaşma fırsatını yakalıyor. Aynı zamanda içsel dünyalarındaki duyguları sanat aracılığıyla dönüştürme imkanı buluyor. Birçok kız çocuğu bu süreçte resme, dikişe ve el işine karşı ilgi duyduğunu keşfetti. Bazıları için bu atölye, gelecekteki meslek seçimleri üzerinde etkili oluyor. Hazırlanan eserler, kuruma gelen ziyaretçilere ve çocukların okul arkadaşlarına hediye edilerek Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyor. Projede yer alan her bir sabun, iyileşme hikayesini, yeniden başlama isteğini ve umutla örülen bir geleceği yansıtıyor.

RUSAL GELİŞİMİ DESTEKLEYEN YAKLAŞIM

Projenin gerçekleştirildiği Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Belkıs Adatepe Çiçek, devlet korumasındaki çocuklara üstün hizmet ilkesi doğrultusunda çeşitli projeler uyguladıklarını belirtti. Çiçek, “Organik Sabunlara Keçe İşleme Terapisi” projesi dahilinde kız çocuklarının organik sabunlarla ve renkli keçelerle sabunlarına iğneleme yöntemiyle desen verdiklerini ifade etti. İlk başta iğneyle ve makasla çalışmanın çocuklar için zorlayıcı olduğunu dile getiren Çiçek, artık çoğu çocuğun bu sürece alıştığını ve daha kısa sürede üretim yapabildiğini kaydetti.

İLETİŞİM KURAN ÇOCUKLAR

Zor geçmişe sahip kız çocuklarının, devlet korumasına alındıktan sonra geçmiş olumsuz izleri silmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çiçek, projenin amacını açıkladı. Çiçek, “Koruma altındaki çocuklarımızın iletişimlerini ve becerilerini geliştirmek, sosyal ve psikolojik gelişimlerini desteklemek için bu tür atölyelere ihtiyaç vardı.” dedi. Çocuklar grup çalışması sırasında iletişim becerilerini geliştirme fırsatı bulurken, kendi ürettikleri ürünlerin somut bir göstergesi öz güvenlerini artırıyor.

DEĞİŞİM VE GELECEK PLANLARI

Projeye katılan çocuklardaki değişimlere de tanık olduklarını belirten Çiçek, bazı çocukların önceki sessizliklerinin yerini konuşmaya ve iletişim kurmaya bıraktığını kaydetti. Atölye çalışmaları, sanata ilgi duyan çocukları keşfetmeyi ve farklı alanlara yönlendirmeyi sağlıyor. Çiçek, “İleriye dönük olarak bu sanat onlara fayda sağlıyor. Yalnızca sabun işleyerek bile mesleki bir alana adım atmış olabilecekler.” dedi.

SANAT ESERLERİ ARACILIĞIYLA MUTLULUK

Çiçek, projeden yararlanmak isteyen diğer kuruluşlara destek olabileceklerini söyledi. Sanat eserleri okul arkadaşlarına ve misafirlere hediye edilirken, Türkiye’nin çeşitli bölgelerine ulaşarak birçok kişinin evine girmiş oluyor. Bu durum kız çocuklarının mutluluğunu artırırken, projeyle sağlanan sosyal etkileşimin de önemine dikkat çekti.