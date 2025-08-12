Devlet Memurları Konfederasyonu, Tekliften Memnun Değil

DEVLET MEMURLARI KONFEDERASYONU YÜRÜYÜŞ YAPTI

Devlet Memurları Konfederasyonu, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyüş düzenledi. Konfederasyonun Genel Başkan Yardımcısı Ümit Demirel, “Bu teklif, emeklinin 4 duvar odasında çıkmasını sağlayacak, yüzünü güldürecek bir teklif değildir” şeklinde değerlendirmede bulundu. Devlet Memurları Konfederasyonu, toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken Kamu İşvereni’nin 2026 yılı için sunmuş olduğu zam teklifini protesto etmek amacıyla bakanlık önüne geldi.

KAMU İŞVERENİ’NİN TEKLİFLERİNE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Grup, toplantıya üzerinde “Memur, Emekli” yazılı tabutla katıldı. Demirel, Kamu İşvereni’nin yaptığı zam teklifinin memur ve emekli açısından “kesin ölüm ilanı” olduğunu belirtti. “Memur ve emekli göstermelik, laf olsun diye yapılan bu toplu sözleşme tiyatrolarından bıktı” diyen Demirel, geçmişteki sözleşmelerin sonuçlarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Yetkili konfederasyonun 7 dönem boyunca memurları ve emeklileri yarı yolda bıraktığını ifade etti.

YETKİLİ KONUŞMALAR COVID CİDDİYETİNDE

Demirel, Yetkili Parti Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın’ın açıklamasını eleştirerek, “7 dönemdir, aynı lakırdı. Rüzgar yapmaktan başka, bilinen replikleri tekrarlamaktan başka yeni hiçbir şey yok” dedi. Yalçın’ın oyalayıcı tavırlarını sorgulayan Demirel, “Memur ve emekli göstermelik, laf olsun diye yapılan bu toplu sözleşme tiyatrolarından bıktı. Sizden de bıktı” şeklinde konuştu.

TEKLİFİN GERÇEK HAYATLA BAĞLANTISI YOK

Demirel, Kamu işvereni tarafından açıklanan rakamın gerçek hayatta karşılığı olmadığını vurguladı. “Bu teklifle, memur; maaşının yarısını kiraya verecek, kalan yarısıyla faturalar ve temel ihtiyaçlar arasında boğulacaktır” diye ekledi. Emeklilerin de ilaç, kira, gıda üçgeninde zor durumda kalacağını belirten Demirel, “Bu teklif, emeklinin yüzünü güldürecek bir teklif değildir” ifadesinde bulundu. Ekonomik sıkıntıların gelecekte daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.

Açıklamanın ardından grup, üzerinde “memur” ve “emekli” yazılı tabutun arkasında gıyabi cenaze namazı kıldı.