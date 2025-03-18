Devlet Övünç Madalyaları Sivas’ta Teslim Edildi

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYALARININ TESLİM TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sivas’taki şehit aileleri ve gazilere takdim edilmek üzere gönderilen “Devlet Övünç Madalyaları” düzenlenen bir törenle hak sahiplerine sunuldu. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in dağıttığı madalye ve beratlar, vatanı savunmak için büyük fedakarlıklar gösteren kahramanların anısına ve onlara duyulan minnettarlığın simgesi olarak verildi. Törende, Malul Gazi Tnk. Uzm. Çvş. Veyis Başel, Şehit P. Uzm. Çvş. Özkan Lale, Malul P. Uzm. Çvş. Azmi Şahin ve Şehit P. Uzm. Çvş. Ömer Yıldırım’ın madalyaları, Vali Şimşek tarafından takdim edildi.

ŞEHİTLERE VE GAZİLERE DUYULAN MİNNET

Vali Şimşek, törende yaptığı konuşmada, vatan uğruna hayatlarını feda eden şehitlerin kıymetli ailelerine ve kahraman gazilere olan minnet duygularını dile getirerek, “Sizler; bu vatan, bu millet, bu bayrak için en değerli varlıklarınızı feda ettiniz. Gazilerimiz, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna kahramanca mücadele verdiniz. Bugün bizler bu topraklarda hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, bu sizlerin fedakarlıkları sayesindedir.” şeklinde konuştu.

ŞEHİTLİĞİN VE GAZİLİĞİN ÖNEMİ

Şehitlik ve gaziliğin Türk milletinin onur kaynağı olduğunu ifade eden Vali Şimşek, “Bizim için şehit nurlanmış, gazi ise onurlanmış askerdir. Sizler milletimizin gönlündeki en yüce makama ulaştınız. Takdim ettiğimiz madalyalar, devletimizin ve milletimizin sizlere olan vefa borcunun bir nişanesidir.” dedi. Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında durduğunu vurgulayan Şimşek, “Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Devlet olarak, millet olarak daima yanınızdayız, sizlere tüm devlet kapıları sonuna kadar açıktır.” diyerek desteklerini iletti.

TÖRENİN SONU

Tören, devlet övünç madalyalarının sahiplerine takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.