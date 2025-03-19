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Devlet Övünç Madalyaları Törenle Teslim Edildi

CUMHURBAŞKANI’NIN HİMAYELERİNDE DEVLET ÖVÜNC MADALYALARI TAKDİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, gazilere ve şehit ailelerine sunulmak üzere Düzce Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları, düzenlenen özel bir etkinlikle şehit ailelerine ve gazilere verildi.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE ONUR ÖDÜLÜ

Akçakoca Gazi Konferans Salonu’nda gerçekleşen törende, Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal ve Şehit Köy Korucusu Nurettin Dursun’un ailelerine, Gazi Polis Memuru Kenan Şengül ve Gazi Uzman Çavuş Onur Kurt’a, Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları, Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından takdim edildi.

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Mustafa Özarslan Şehit Ailesine Madalya Verdi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği Devlet Övünç Madalyası'nı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun ailesine verdi.

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