Devlet Övünç Madalyası Kars’ta Sunuldu

ŞEHİT AİLELERİNE MADALYA TAKDİMİ

Kars’ta 4 şehit ailesine, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı teslim edildi. Kars Valiliği, valilik makamında şehit aileleriyle bir araya gelerek, Vali Ziya Polat, vatanın birliği ve huzuru için şehit olmuş 4 güvenlik korucusu adına hazırlanan madalyaların verilmesi için toplandıklarını belirtti.

VALİDEN AÇIKLAMALAR

Vali Polat, “Aziz milletimizin varoluş mücadelesinin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih olunan devletimizin en büyük nişanlarından birisi olan Devlet Övünç Madalyalarını, emanetçilerine, aynı yolda ilerleyen kardeşlerimize, evlatlarına teslim ettik. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin” diye konuştu.

MADALYALARIN VERİLMESİ

Yapılan konuşmaların ardından, şehit güvenlik korucuları Halit Doğan, Hüseyin Aladağ, İdris Gülderen ve Kemal Yılmaz’ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Vali Polat, şehit yakınlarıyla birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

– KARS