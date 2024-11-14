“Devlet Sırlarına Karşı Suçlar Geri Çekildi”

HÜKÜMETTEN ÖNEMLİ BİR ADIM

AK Parti, hazırladığı “Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” dahilinde yer alan ‘devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları’ ile ilgili 16’ncı maddeyi geri çekiyor. Bu gelişme, hukuk alanındaki düzenlemelere dair önemli bir değişikliğin habercisi olarak değerlendiriliyor.

ÇEKİLEN MADDE HUKUKİ ETKİLERİYLE GÜNDEME GELDİ

Alınan bu karar, kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açtı. Özellikle, devlet sırrı olarak değerlendirilen bilgilerin korunması ve buna yönelik suçların nasıl tanımlanacağı üzerine yeniden değerlendirmelerin yapılmasını gerektiren bir konu olarak dikkat çekiyor.