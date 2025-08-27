Devlet Su İşleri (DSİ) Çalışmalar Yapıyor

SET GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Devlet Su İşleri (DSİ), geçmişte meydana gelen taşkın olaylarının sıkça görüldüğü Meriç Nehri kıyısında rutin set güçlendirme uygulamalarına yöneldi. Bu çalışmalar kapsamındaki hedef, Meriç ile Süvari köprüleri arasında 6 bin 500 metre uzunluğundaki sedde güçlendirme ve taş tahkimatı işlemlerini gerçekleştirmek.

TAHLİYE KANALINDA GÜÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALAR

Ekipler, taşkın riski taşıyan durumlarda nehir suyunun bir kısmının aktarıldığı Karaağaç Tahliye Kanalı’nda da 4 bin 600 metrelik bir sedde güçlendirme ve taş tahkimatı yapıyor. Bu sayede taşkınların etkilerini en aza indirme hedefi güdülüyor.

KUM ADACIKLARININ TEMİZLENMESİ

Ayrıca, nehir yatağındaki su akışını yavaşlatan ve yatağın daralmasına neden olan kum adacıkları temizleniyor. Bu süreç, nehir akışının hızlanmasını sağlıyor. Seddeler, olası bir taşkın durumunda nehir yatağından suyun kent merkezine yayılmasını önleyen kritik setlerdir.